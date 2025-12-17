© Napolipiu.com - Le “spie” di Mazzarri e il mito Nitti: «Mai travestimenti, solo calcio»

"> Travestimenti, scale, muri da scavalcare e persino un cavallo a noleggio. Per anni il terrore degli allenatori italiani ha avuto un nome preciso: Claudio Nitti. Ex attaccante barese e collaboratore tecnico di Walter Mazzarri, Nitti è stato a lungo l’“inviato speciale” incaricato di studiare allenamenti e segreti degli avversari. Un ruolo che oggi appare quasi mitologico, ma che lui stesso ridimensiona, come racconta Bruno Majorano su Il Mattino di Napoli. «La prima volta che Mazzarri mi chiese di andare a osservare gli avversari non era nemmeno una qualifica ufficiale», spiega Nitti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Leggi anche: Adani: «il calcio italiano è in mano a 4-5 intermediari, conta solo il business. Conte ha ragione sul mercato del Napoli»

Leggi anche: De Siervo: «Pirateria? Non solo impoverisce il sistema calcio, ma mette a rischio la sicurezza degli utenti»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le “spie” di Mazzarri e il mito Nitti: «Mai travestimenti, solo calcio» - Per anni il terrore degli allenatori italiani ha avuto un nome preciso: Claudio Nitti. napolipiu.com