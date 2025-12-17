Dal 1° gennaio 2031, le nuove regole sul riscatto laurea influenzeranno chi desidera ottenere la pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva. Le simulazioni evidenziano quanti mesi si possono perdere e chi potrebbe beneficiare delle modifiche, offrendo una panoramica sulle implicazioni pratiche di questa riforma per i futuri pensionati.

© Quotidiano.net - Le simulazioni su riscatto laurea per la pensione anticipata: quanti mesi si perdono e chi si salva dalle nuove regole

Roma, 17 dicembre 2025 - Dal 1° gennaio 2031, per chi matura i requisiti della pensione anticipata “ordinaria” basata sull’anzianità contributiva, una parte del riscatto laurea non verrà conteggiata solo ai fini del raggiungimento del requisito contributivo. In parallelo, cresce anche la finestra tra requisito maturato e decorrenza della pensione. 1) “Sterilizzazione” del riscatto laurea (solo per il requisito dell’anticipata) Quota di riscatto laurea che non conta per arrivare al requisito contributivo dell’anticipata: • requisito maturato nel 2031: – 6 mesi • nel 2032: – 12 mesi • nel 2033: – 18 mesi • nel 2034: – 24 mesi • dal 2035: – 30 mesi (2 anni e mezzo) In pratica: se hai riscattato la laurea, non è più “pieno” come acceleratore dell’uscita anticipata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: In pensione anticipata a 60 anni con il riscatto della laurea a 900 euro, conviene davvero? Ecco due simulazioni

Leggi anche: Riscatto stage fino a 24 mesi, valido come la laurea per andare in pensione prima: come funziona

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Riscatto anni di laurea tutto quello che devi sapere

Le simulazioni sul riscatto laurea per la pensione anticipata: quanti mesi si perdono e chi si salva dalle nuove regole - Dal 1° gennaio 2031, per chi matura i requisiti della pensione anticipata “ordinaria” basata sull’anzianità contributiva, una parte del riscatto laurea non verrà conteggiata ... quotidiano.net