Le richieste degli istituti Primaria a tempo pieno e Liceo del ’Made in Italy’
Approvato il piano provinciale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027, con numerose richieste provenienti dagli istituti. In particolare, si registra un forte interesse per il potenziamento della scuola primaria a tempo pieno e per l’introduzione del Liceo dedicato al ‘Made in Italy’.
Via libera al piano provinciale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 20262027. Sono molte le richieste pervenute che riguardano la scuola primaria, soprattutto per il passaggio a tempo pieno. Significative le richieste per le scuole superiori, dal liceo del Made in Italy ai corsi serali in Lunigiana. Il piano è stato approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale nel corso dell’ultima seduta, concludendo così un percorso iniziato alcune settimane fa che ha visto impegnate in prima battuta le Conferenze zonali delle Apuane e della Lunigiana e, in un secondo momento, il Tavolo provinciale di concertazione integrato. Lanazione.it
Leggi anche: Scuole superiori, boom di Scienze Umane e frenata del Linguistico. Nasce il primo liceo pubblico del Made in Italy
Leggi anche: Debutta allo ’Scappi’ il liceo del ’Made in Italy’
5 Lavori STRAPAGATI SENZA LAUREA shorts
Le richieste degli istituti. Primaria a tempo pieno e Liceo del ’Made in Italy’ - Approvato il piano provinciale dell’offerta formativa per l’anno 2026- lanazione.it
Tempo pieno alla primaria, liceo del 'Made in Italy' e corsi serali in Lunigiana: ok dal Consiglio provinciale - CARRARA – È stato approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale, nel corso dell’ultima seduta, il Piano Provinciale di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027. msn.com
La caccia alle streghe di questo governo di retrogradi prosegue. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha esteso le ispezioni ministeriali precedentemente richieste in Toscana ad altri due istituti scolastici situati in Emilia Romagna. L'interve - facebook.com facebook
Patronati: disponibili i tracciati per domande di disoccupazione e ANF Rilasciate agli istituti le indicazioni per la trasmissione delle richieste rb.gy/wpg7h8 Inps Comunica x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.