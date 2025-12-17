Le richieste degli istituti Primaria a tempo pieno e Liceo del ’Made in Italy’

Approvato il piano provinciale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027, con numerose richieste provenienti dagli istituti. In particolare, si registra un forte interesse per il potenziamento della scuola primaria a tempo pieno e per l’introduzione del Liceo dedicato al ‘Made in Italy’.

Via libera al piano provinciale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 20262027. Sono molte le richieste pervenute che riguardano la scuola primaria, soprattutto per il passaggio a tempo pieno. Significative le richieste per le scuole superiori, dal liceo del Made in Italy ai corsi serali in Lunigiana. Il piano è stato approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale nel corso dell’ultima seduta, concludendo così un percorso iniziato alcune settimane fa che ha visto impegnate in prima battuta le Conferenze zonali delle Apuane e della Lunigiana e, in un secondo momento, il Tavolo provinciale di concertazione integrato. Lanazione.it

