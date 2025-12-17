Le previsioni meteo su Napoli e Campania | a Natale freddo pioggia e neve sul Vesuvio

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania indicano un Natale caratterizzato da temperature basse, pioggia e neve sui rilievi, tra cui il Vesuvio. La settimana festiva sarà influenzata da condizioni climatiche fredde, con possibili precipitazioni e un paesaggio innevato sui monti più elevati.

Freddo e pioggia nella settimana di Natale e fino a fine mese: neve sul Vesuvio e sui monti più alti. Queste le previsioni meteo su Napoli e Campania. Fanpage.it

