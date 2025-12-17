Le previsioni meteo di oggi 17 dicembre ad Avellino

Le previsioni meteo per oggi, 17 dicembre, ad Avellino indicano una giornata parzialmente soleggiata, con nubi sparse al mattino. La notte è prevista l’arrivo di precipitazioni, mentre nelle ore successive non sono attese piogge. La giornata si presenta quindi con condizioni variabili, tra sole e nuvole, in un contesto meteorologico che cambierà nelle prossime ore.

A Avellino oggi giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si.

Meteo domani 17 dicembre: ancora instabilità con piogge sparse in Italia ma tempo in graduale miglioramento - Meteo: domani 17 dicembre condizioni di tempo instabile sull'Italia con piogge e acquazzoni soprattutto al Centro- centrometeoitaliano.it

