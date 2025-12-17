Le opere in ceramica dei liceali del Righi in mostra alla Garibaldi

Le opere in ceramica realizzate dagli studenti del Liceo Righi di Bagno di Romagna sono in mostra alla Garibaldi, frutto di un progetto educativo promosso dal Faro di Corzano di San Piero in Bagno. L'iniziativa, che include un corso di sei lezioni, ha come obiettivo avvicinare gli studenti all’arte della lavorazione della ceramica attraverso attività sociali e culturali.

© Ilrestodelcarlino.it - Le opere in ceramica dei liceali del Righi in mostra alla Garibaldi Nell’ambito delle iniziative, ad indirizzo sociale e culturale, che porta avanti con le sue varie attività, Il Faro di Corzano di San Piero in Bagno, in collaborazione con il Liceo scientifico Righi di Bagno di Romagna, ha organizzato, nei giorni scorsi, un corso di 6 lezioni per insegnare l’arte della lavorazione della ceramica ad un gruppo di studenti. Il corso si è positivamente concluso nei locali del laboratorio artistico di Palazzo Babbini-Salvetti. "Le opere, realizzate dalla creatività dei liceali – dice Bartolomeo Balzoni, presidente de Il Faro di Corzano –, assieme a altre prodotte da altri giovani che frequentano il nostro laboratorio per l’apprendimento dell’arte della ceramica, sono esposte nella mostra ’Ceramica Creativa’, aperta sino al 23 dicembre, a disposizione della cittadinanza, presso la Galleria Garibaldi di via Garibaldi, 40, a San Piero. Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Giorgio Armani, abiti opere d’arte. In mostra alla Pinacoteca di Brera Leggi anche: A Madrid una mostra sulle opere della famiglia pescarese Cascella Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le opere in ceramica dei liceali del Righi in mostra alla Garibaldi - Nell’ambito delle iniziative, ad indirizzo sociale e culturale, che porta avanti con le sue varie attività, Il Faro di Corzano di San Piero in Bagno, in collaborazione con il Liceo scientifico Righi ... ilrestodelcarlino.it

Funghi e spore trasformati in opere d’arte. E i testi di Testori interpretati dai liceali - Due mostre a Casa Testori a Novate Milanese: "Un raccolto di consolazione" unisce le opere di Francesco Fossati e Carlo Steiner, entrambi ispirati ai funghi. ilgiorno.it

TERRITORIO - Appignano accende il Natale: il borgo a forma di cuore brilla di festa. In mostra le opere e i presepi dei ceramisti di Appignano. Appignano, Il borgo maceratese a forma di cuore , riconosciuto in tutta Italia per l’arte ceramica e i suoi rinomati legu - facebook.com facebook

A Grottaglie la tradizione della ceramica si fa presepe: in mostra 200 opere tra storia e arte x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.