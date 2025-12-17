Le nuove carte su Mary of Modena sono ora accessibili all’Archivio Storico
Scopri le nuove carte su Mary of Modena custodite all’Archivio Storico di Modena. Attraverso un intervento di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione, è stato reso accessibile un prezioso patrimonio documentario dedicato alla regina d’Inghilterra in esilio, Maria Beatrice d’Este. Un’occasione unica per esplorare un capitolo affascinante della storia europea e approfondire il legame tra Modena e la scena internazionale del XVII secolo.
L’Archivio Storico del Comune di Modena presenta un importante intervento di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione di un nucleo documentario di straordinario valore storico dedicato a Maria Beatrice d’Este, regina d’Inghilterra in esilio, nota come Mary of Modena. Le carte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Le nuove carte su Mary of Modena sono ora accessibili all'Archivio Storico: catalogate, digitalizzate e consultabili le testimonianze sulla fuga della regina Maria Beatrice d'Este dall'Inghilterra nel
Le riunioni segrete, l'organizzazione e poi la partenza precipitosa, in piena notte, attraverso il giardino privato per raggiungere il Tamigi, da lì Dover e, infine, la salvezza sulle coste francesi
