Le Notti del Solengo | Il Cibo e la cultura cilentana in festa a Sessa Cilento

Le Notti del Solengo si svolge il 20 e 21 dicembre a Sessa Cilento, trasformando il Campo Sportivo in un palcoscenico per celebrare le tradizioni gastronomiche e culturali del Cilento, offrendo un evento ricco di musica, cibo e cultura locale.

