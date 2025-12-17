Le Notti del Solengo | Il Cibo e la cultura cilentana in festa a Sessa Cilento

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Notti del Solengo si svolge il 20 e 21 dicembre a Sessa Cilento, trasformando il Campo Sportivo in un palcoscenico per celebrare le tradizioni gastronomiche e culturali del Cilento, offrendo un evento ricco di musica, cibo e cultura locale.

le notti del solengo il cibo e la cultura cilentana in festa a sessa cilento

© Cilentoreporter.it - “Le Notti del Solengo”: Il Cibo e la cultura cilentana in festa a Sessa Cilento

Il 20 e 21 dicembre, il Campo Sportivo di Sessa Cilento si trasformerà in un palcoscenico per celebrare le tradizioni gastronomiche e culturali del Cilento, grazie all'evento “Le Notti del Solengo” L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

Leggi anche: Menfi capitale del vino, torna Inycon con 3 giorni di festa e cultura: c'è anche Sasà Salvaggio

Leggi anche: Massa Finalese, cibo e divertimento alla Festa delle Tradizioni e dell'equino

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.