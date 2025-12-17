‘Le nostre sfide in Italia e in Europa’ | in programma un incontro pubblico di Fratelli d' Italia

Sabato 20 alle 18, presso il bar Gallery dell’ex Palazzo della Borsa di corso Ercole I d’Este, Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico intitolato ‘Le nostre sfide in Italia e in Europa’. L’evento sarà un’occasione per discutere delle principali questioni politiche e sociali che coinvolgono il paese e il continente.

