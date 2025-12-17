‘Le nostre sfide in Italia e in Europa’ | in programma un incontro pubblico di Fratelli d' Italia
Sabato 20 alle 18, presso il bar Gallery dell’ex Palazzo della Borsa di corso Ercole I d’Este, Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico intitolato ‘Le nostre sfide in Italia e in Europa’. L’evento sarà un’occasione per discutere delle principali questioni politiche e sociali che coinvolgono il paese e il continente.
‘Le nostre sfide in Italia e in Europa’. E’ questo il titolo dell’incontro pubblico che Fratelli d’Italia organizzerà sabato 20, alle 18, al bar Gallery dell’ex Palazzo della Borsa di corso Ercole I d’Este. L’incontro, aperto al pubblico, vedrà la presenza e gli interventi di Alberto Balboni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Elezioni regionali 2025. E' ufficiale: Santangelo in Fratelli d'Italia. Incontro pubblico con Cirielli
Leggi anche: Regionali Campania, annuncio ufficiale di Fratelli d'Italia: «Sosteniamo Cirielli per la presidenza». La Lega: avanti compatti. Ma Forza Italia: «Faremo le nostre valutazioni»
Rugby: Doussy (Italia), col Cile per imporre il nostro gioco - Bollesan di Genova questo pomeriggio con Philippe Doussy, assistente tecnico della nazionale italiana di Rugby che ad un mese dalla sfida tra gli azzurri e il ... ansa.it
>ANSA-BOX/Ben-Shimon, Italia non facile ma fedeli a nostro stile - Immagino che Gattuso abbia detto certe cose sulla gara di domani, immaginandoci all'arrembaggio, perché l'ultima ... ansa.it
- Ci siamo quasi Due giorni di sfide, per la nostre giovanili agonistiche. Ecco date e orari da segnarsi. #unionvislendinara #matchday - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.