Le mosse del sindaco Silvetti | Abbassiamo il capitale sociale Poi via all’azzeramento del cda

Il sindaco di Ancona, Silvetti, annuncia una serie di mosse strategiche per Conerobus, tra cui l’abbassamento del capitale sociale e l’azzeramento del consiglio di amministrazione. La prossima assemblea dei soci si preannuncia decisiva e molto tesa, con decisioni che potrebbero influenzare profondamente il futuro della società di trasporto pubblico cittadina.

co Curzi Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, socio pubblico di maggioranza in Conerobus al 40%, e i botti di fine anno racchiusi in un’assemblea dei soci che si preannuncia incandescente. Ieri durante il dibattito in commissione bilancio per la razionalizzazione delle partecipatecontrollate, Silvetti ha annunciato di voler ripianare il debito accumulato nel 2024, per quanto di competenza, abbattendo il capitale sociale, poi ha aperto la strada a un azzeramento dell’attuale Consiglio d’Amministrazione in attesa di sapere quanti soldi riceverà dalla Regione. Confermate, dunque, le indiscrezioni pubblicate domenica scorsa secondo cui Palazzo del Popolo non avrebbe più accantonato una somma già annunciata in sede di assestamento di bilancio a novembre, pari a circa 640mila euro, preferendo abbassare il valore di Conerobus per coprire la perdita. Ilrestodelcarlino.it

