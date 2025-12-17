Le missioni del sodalizio | migliorare il dialogo tra tutte le persone

L’associazione Alaus di Lodi, attiva da 25 anni, si dedica a promuovere la cultura e valorizzare le risorse locali. Con l’obiettivo di migliorare il dialogo tra persone di diverse realtà, il sodalizio si impegna a favorire lo scambio di idee e la comprensione reciproca, contribuendo così allo sviluppo di un ambiente più coeso e inclusivo.

© Ilgiorno.it - Le missioni del sodalizio: migliorare il dialogo tra tutte le persone L’associazione Alaus di Lodi (nella foto il direttivo) è un sodalizio culturale senza scopo di lucro che opera sul territorio da 25 anni e si pone come finalità quella di "promuovere la cultura in ogni sua forma e valorizzare le risorse territoriali ed umane, migliorando il dialogo costruttivo tra le persone anche di realtà differenti e favorendo la libera circolazione di idee". Tra le varie attività proposte rintrano, sul fronte culturale, l’organizzazione di corsi di lingua, informatica, visite a mostre e musei, la possibilità di assistere a rappresentazioni teatrali in importanti teatri nazionali, la convenzione permanente con il teatro Alla Scala di Milano, l’organizzazone di convegni e seminari, l’allestimento di spettacoli teatrali, il collezionismo. Ilgiorno.it Leggi anche: Fedez contro Chiara Ferragni «Le persone che frequenta puzzano tutte»: parole durissime e dirette Leggi anche: Elezioni regionali e voto delle persone con disabilità: tutte le regole da rispettare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Io e Te siamo Uno Studio Gayatri Reiki Monza e Counseling Filosofico Le missioni del sodalizio: migliorare il dialogo tra tutte le persone - L’associazione Alaus di Lodi (nella foto il direttivo) è un sodalizio culturale senza scopo di lucro che opera sul territorio da 25 anni e si pone come finalità quella di "promuovere la cultura in ... ilgiorno.it

Il sodalizio sollecita maggiore attenzione al territorio con la creazione di un Poliambulatorio specialistico, una postazione 118 stabile e Casa di comunità: «Neppure un euro dei fondi del Pnnr Missione 6 salute è stato destinato dall’Asp al centro costiero» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.