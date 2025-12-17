Le mire di Putin sull' intero Donbass La strada è in salita

Il conflitto nel Donbass si intensifica mentre le ambizioni di Putin sull'intera regione si fanno sempre più evidenti. Nonostante siano stati annunciati piani di pace, la realtà sul campo indica una strada irta di difficoltà. Il tentativo di avviare un processo di stabilizzazione, iniziato a agosto dopo il summit di Anchorage, sembra ancora lontano dalla risoluzione definitiva.

Lo chiamano piano di pace, ma è un'altra chimera. La prima prese il volo ad agosto dopo il summit di Anchorage. Allora gli alleati europei corsi a Washington per riportare sulla retta via un Donald Trump sedotto dalle richieste di Vladimir Putin riuscirono a far digerire al presidente Usa l'idea di negare a Mosca i territori del Donbass ancora controllati da Kiev. E ci aggiunsero delle «garanzie di sicurezza» capaci di mettere al sicuro Kiev da nuovi attacchi. Tutto giusto, tutto legittimo, ma anche opposto agli obiettivi di Mosca. Così Putin, ottenuta da analisti finanziari e vertici militari la sicurezza di poter proseguire la guerra per altri due anni, spiegò a Trump ed europei che quella pace non si poteva fare. Ilgiornale.it

