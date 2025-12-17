Scopri le tendenze delle diete del 2025 secondo gli esperti americani, tra approcci per perdere peso e aumentare la massa muscolare. Un’alimentazione equilibrata non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche il miglioramento della salute e del benessere generale, grazie alla scelta consapevole di cibi e abbinamenti corretti.

© Dilei.it - Le migliori diete del 2025, secondo gli esperti americani

Ci sono le diete per perdere rapidamente peso e quelle per aumentare la massa muscolare. Ma l’alimentazione non è solo una questione di linea e fitness: sapere quali cibi scegliere e come abbinarli, infatti, aiuta a migliorare la salute e il benessere. Per questo nella classifica delle migliori diete del 2025, secondo la tradizionale lista annuale stilata da US News & World Report, figura al primo posto la dieta Mediterranea. Si tratta della settima volta consecutiva. Chi vince nella classifica delle migliori diete del 2025. Come ogni anno, gli esperti di US News & World Report hanno studiato le diete in circolazione, tra tradizione e innovazione, nuove tendenze e new entry. Dilei.it

