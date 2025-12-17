le meraviglie della naja a santa lucia

A Santa Lucia Negri si respira ancora l’atmosfera delle vecchie tradizioni legate alla naja, un’esperienza che ha segnato generazioni. Sebbene breve, anche mezzo secolo fa, questa fase dell’obbligo militare rappresentava un momento di passaggio e di crescita per molti giovani del paese. Un ricordo vivo che rivive tra le memorie e le testimonianze della comunità.

Negri Sì, a Santa Lucia. Per quanto corta sia e fosse, anche mezzo secolo fa, c’era la faccenda della naja. Essere chiamati alle armi proprio in quella data, dava alla vita piana dei coscritti una certa increspatura. Addio, mia bella addio. Inutile salutarla ancora, se n’era andata lei due mesi prima. In fondo alla luce bianca di un giorno nevoso fin quasi a Savona c’era la caserma Bligny. I compagni di scorta, Jeff e Sergio, raccolsero da terra la mezza sigaretta del condannato. "La teniamo per il giorno del congedo". Cose che si dicono. Ma intanto il piantone aveva già salutato con un colpo di tacco sulla pedana. Ilgiorno.it

