Le mani dei clan su politica e affari nel basso lazio

Un'indagine ha svelato l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto politico ed economico del basso Lazio. Tra gli arrestati figura un esponente ritenuto vicino al clan camorristico Licciardi di Secondigliano, evidenziando il coinvolgimento delle mafie nelle dinamiche locali e le tensioni tra attività illecite e istituzioni nella regione.

Clan, business e furia ultrà: "Programma criminale con gesti d’estrema violenza" - Doppia Curva, le motivazioni delle condanne: l’Inter (danneggiata) era suddita "La Nord terreno della ’ndrangheta, la Sud guadagnava oltre 100mila euro l’anno". msn.com

Cristina, Clemente e il Grande Clan dei Nasi Rossi - un'associazione di Ivrea che si occupa di clownterapia - per il secondo anno, partecipano al progetto “Coperte per senza dimora” di Sheep Italia: tempo condiviso, mani all’opera, colori e cura autentica per l - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.