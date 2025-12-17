Le foto della figlia sui social senza il permesso del padre assolta Clizia Incorvaia | le accuse dell’ex Francesco Sarcina e la decisione del giudice

Clizia Incorvaia è stata assolta dall'accusa di aver condiviso sui social foto della figlia minorenne senza il permesso del padre, Francesco Sarcina. La vicenda aveva sollevato polemiche e accuse da parte dell’ex compagno, ma il giudice ha concluso che non vi erano elementi sufficienti per condannarla.

Clizia Incorvaia, l’ex compagna del musicista Francesco Sarcina, è stata assolta dall’accusa di aver pubblicato le foto della figlia minorenne senza il consenso del padre e con un fine di profitto. La donna era stata rinviata a giudizio, ma ora il tribunale di Roma l’ha assolta perché «il fatto con costituisce reato». Ora il giudice ha 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni della sentenza. «Quello che sconcerta è che la stessa procura che dopo due anni di indagine chiede il rinvio a giudizio di Incorvaia, arriva in udienza e sulla base degli stessi elementi chiede il proscioglimento. Sono curiosa di vedere perché quei fatti non costituiscono reato», dichiara l’avvocata di Sarcina, Maria Paola Marra. 🔗 Leggi su Open.online

