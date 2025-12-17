Le foto della figlia sui social senza il permesso del padre assolta Clizia Incorvaia | le accuse dell’ex Francesco Sarcina e la decisione del giudice

Clizia Incorvaia è stata assolta dall'accusa di aver condiviso sui social foto della figlia minorenne senza il permesso del padre, Francesco Sarcina. La vicenda aveva sollevato polemiche e accuse da parte dell’ex compagno, ma il giudice ha concluso che non vi erano elementi sufficienti per condannarla.

Clizia Incorvaia, l’ex compagna del musicista Francesco Sarcina, è stata assolta dall’accusa di aver pubblicato le foto della figlia minorenne senza il consenso del padre e con un fine di profitto. La donna era stata rinviata a giudizio, ma ora il tribunale di Roma l’ha assolta perché «il fatto con costituisce reato». Ora il giudice ha 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni della sentenza. «Quello che sconcerta è che la stessa procura che dopo due anni di indagine chiede il rinvio a giudizio di Incorvaia, arriva in udienza e sulla base degli stessi elementi chiede il proscioglimento. Sono curiosa di vedere perché quei fatti non costituiscono reato», dichiara l’avvocata di Sarcina, Maria Paola Marra. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Clizia Incorvaia a processo dal 17 dicembre: “Ha usato foto della figlia sui social per guadagnare” Leggi anche: Clizia Incorvaia, a processo per le foto della figlia sui social: l’accusa dell’ex Francesco Sarcina Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ALLA fine del video ci sono le fotografie vitadamamma mamma figlia amiche abigail complicità Processo Sarcina-Incorvaia: il tribunale si pronuncia. Come finisce la denuncia “social” - "La signora Incorvaia, che ha sempre agito a tutela di sua figlia Nina, con la sentenza di assoluzione chiude un capitolo certamente doloroso ... iltempo.it

Assolta Clizia Incorvaia: “Pubblicare le foto della figlia minore non è reato” - Il tribunale civile si era invece pronunciato di fatto vietando alla donna, denunciata dall’ex compagno Francesco Sarcina delle Vibrazioni, di continuare a ... repubblica.it

Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme per amore della figlia Jasmine Un bellissimo scatto di famiglia pubblicato sui social, la bambina ha già la passione per la danza come i genitori. Immediato il consiglio di Alessandra Celentano, sui social ha comm - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.