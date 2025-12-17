Le emozioni del servizio civile | Una palestra di vita
Il 15 dicembre, nella sala consiliare della Provincia di Lecco, si è celebrata la Giornata nazionale del Servizio civile universale, un momento di riconoscimento e riflessione. Un’occasione per condividere le emozioni di giovani volontari, protagonisti di un’esperienza che si rivela una vera e propria palestra di vita, ricca di apprendimento, crescita e speranza per il futuro.
La sala consiliare della Provincia di Lecco ha ospitato lo scorso 15 dicembre la celebrazione ufficiale per la Giornata nazionale del Servizio civile universale, un evento che ha coniugato il riconoscimento istituzionale con le emozioni dell’esperienza vissuta dai giovani volontari.La mattinata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: "La vita del Parco", un anno nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, il bando per il Servizio civile universale
Leggi anche: "La vita del Parco". Il bando 2025-26 per il servizio civile universale
La Provincia di Lecco celebra la Giornata nazionale del Servizio Civile - Un contributo concreto e prezioso alle comunità Presentato il ?video celebrativo? interamente ideato e realizzato dai giovani operatori volontari della Provincia di Lecco LECCO – La sala consiliare de ... msn.com
Una palestra di vera comunit - Speciale servizio civile nazionale: in anteprima l'intervento del presidente del Consiglio, Romano Prodi: «Prima di tutto un fatto di civiltà». vita.it
Allenarsi alla "Palestra delle emozioni" - La pianista Gloria Campaner lancia un progetto gratuito con il Conservatorio di Modena rivolto ai giovani musicisti, ma non solo. rainews.it
Riparte il Laboratorio delle emozioni
Una continua crescita di emozioni in questo servizio meraviglioso eseguito dal nostro Fabio La cliente desiderava recuperare brillantezza e colore per i suoi capelli in modo da ottenere una sfumatura che valorizzasse il suo contouring Il risultato Lumin - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.