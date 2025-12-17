Le dimissioni da Limes siano d' esempio anche per i talk-show

Le dimissioni da Limes meritano di essere un esempio anche per i talk-show, invitando a una riflessione sulle dinamiche di autocritica e responsabilità nel mondo dell'informazione. L'articolo analizza criticamente comportamenti inquisitori e la distanza tra percezione e realtà professionale, sottolineando l'importanza di un esame di coscienza serio e autentico.

Sono troppo laico e tollerante per non rabbrividire davanti agli autodafé inquisitoriali, alle autocritiche staliniane o alle sessioni di lotta maoiste; caldeggio molto, viceversa, gli esami di coscienza professionali, perché spesso il mestiere che uno fa e il mestiere che uno crede di fare non sono affatto lo stesso mestiere, se non nominalmente. Mi auguro perciò che qualcuno colga l’occasione offerta dall’intervista di Adnkronos al professore Federigo Argentieri, dimissionario da Limes, sulla “nube tossica mediatica” che avvolge la guerra in Ucraina e sulle redazioni televisive che aspettano il prime time per alluvionare il pubblico di panzane. Ilfoglio.it

