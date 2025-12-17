A Natale, un libro di bellezza rappresenta il regalo perfetto per le beauty addicted. Tra le novità del 2025, ecco una selezione di titoli che uniscono passione e conoscenza, rendendo speciale ogni dono. Regalare un volume dedicato alla bellezza è un gesto originale e apprezzato, capace di ispirare e arricchire chi lo riceve.

© Amica.it - Le beauty addicted lo sanno: non c'è niente di meglio di un libro che parli di bellezza da ricevere a Natale. Ecco una lista di quelli usciti nel 2025 tra cui scegliere

Regalare un libro è difficile almeno quanto regalare un profumo, ma quando si parla di libri beauty la scelta è decisamente molto più semplice. Che si tratti della storia di un brand, di una riflessione sulla bellezza o di curiosità sul mondo della profumeria, una vera beauty addicted non potrà che apprezzare il pensiero. o. Ecco tutti i libri a tema bellezza usciti nel 2025 che ci sono piaciuti di più. E che sono perfetti da mettere sotto l’albero. Kaia Gerber è una grandissima lettrice – Foto IPA Guerlain e The Ordinary, due storie bellissime. Sicure di conoscere proprio tutto su un brand beauty? Difficile, specie quando la storia da raccontare è densa di aneddoti, prodotti e innovazioni. Amica.it

