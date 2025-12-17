Le beach waves? Sono tornate

Le beach waves sono un classico senza tempo, simbolo di stile e naturalezza. Reso celebre da icone come Gisele Bündchen, questo look ha conquistato le passerelle di Victoria’s Secret e le fashioniste di tutto il mondo. Un hairstyle versatile, che evoca la freschezza delle spiagge e il fascino effortless, confermandosi ancora oggi tra le tendenze più desiderate.

Su questa acconciatura Gisele Bündchen ha costruito il mito. E per anni sono state il signature hairstyle di ogni passerella di Victoria's Secret. Stiamo parlando delle beach waves che ci hanno fatto sognare. Non solo per la bellezza delle donne che le sfoggiavano, ma perché ci hanno venduto il sogno di una vita da California girl. Sì, sono proprio le beach waves, le onde larghe che sono tornate di moda, ma che non sempre siamo in grado di replicare. Eppure il segreto per sfoggiare ogni giorno capelli perfetti risiede nel potere di un tool ben preciso: la piastra beach waves. Avere il parrucchiere a disposizione 247 è il desiderio – nemmeno troppo segreto – di ogni donna: svegliarsi e avere dei capelli da dea senza fare alcuno sforzo.

