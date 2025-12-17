le altre di c club del girone meridionale a rischio penalizzazione

Il girone C di serie C si trova nuovamente sull'orlo del caos, a quasi un anno dalla drammatica esclusione della Turris. La minaccia di penalizzazioni e controversie mette in discussione la stabilità di un torneo già segnato da tensioni e incertezze, lasciando appassionati e club in allerta per un futuro incerto.

Tempo di lettura: < 1 minuto A distanza di quasi un anno dal caso estremo della Turris esclusa a stagione in corso, il girone C di serie C rischia di ripiombare nel caos. Sotto la lente di ingrandimento sarebbe finito il Siracusa che non avrebbe ottemperato al pagamento di stipendi e contributi in scadenza ieri. Da qui il rischio di un eventuale -4 in classifica per il club etneo, come riporta La Sicilia. La compagine neopromossa è penultima in classifica a quota 15 e tutto l’ambiente è in subbuglio ritenendo non scontato il sereno proseguimento della stagione. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

