Le accuse di Corona la crepa nel sistema Signorini e il colpo al potere dei Berlusconi
Nel panorama mediatico, alcuni personaggi sembrano aver vissuto immuni alle tempeste, attraversando scandali e processi senza mai essere realmente colpiti. Corona, Signorini e i Berlusconi rappresentano esempi di figure che, per anni, sono sembrate protette da un muro invisibile, mantenendo il loro potere e la loro immagine intatti di fronte alle crisi.
Ci sono personaggi che, per anni, hanno vissuto fuori dal rischio. Hanno attraversato scandali, processi, tempeste mediatiche come se fossero stati protetti da una campana di vetro. Alfonso Signorini, lo storico direttore di Chi, è stato uno di questi. Sempre presente. Sempre centrale. Eppure raramente è finito nell’occhio del ciclone. Era (è) la cassaforte dei segreti della famiglia Berlusconi, come di tanti altri vip e potenti nell’Italia degli ultimi due decenni. Oggi, per la prima volta, quella campana però sembra essersi incrinata. Alfonso Signorini (foto Imagoeconomica). Le accuse di Fabrizio Corona non sono certo una sentenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
