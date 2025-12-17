Lazio vs Cremonese sedicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La sfida tra Lazio e Cremonese nella sedicesima giornata di Serie A 2025/2026 promette spettacolo e intensità. I biancocelesti cercano di consolidare il loro cammino verso le zone europee, mentre i grigiorossi, sorpresa di questa stagione, vogliono continuare a stupire. Un incontro che potrebbe riservare molte emozioni e cambi di scenario nella classifica di metà campionato. Ecco tutte le probabili formazioni e dove seguire il match.
Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Da una parte i biancocelesti che si stanno riaffacciando in zona Europa, dall’altra i grigiorossi, che si sono imposti come la rivelazione del torneo. Lazio vs Cremonese si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. LAZIO VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti sono ottavi in classifica con 22 punti, ad otto lunghezze dalla zona Champions League, e non riescono a dare continuità ai risultati. Il ruolino di marcia della squadra di Sarri è di sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, e nell’ultimo turno ha colto un successo prezioso sul campo del Parma. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
