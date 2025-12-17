Lazio anche Castellanos sul mercato | a gennaio può diventare una plusvalenza

Valentín “Taty” Castellanos potrebbe essere un nome caldo nel mercato della Lazio a gennaio. La società biancoceleste valuta la possibilità di cederlo, trasformandolo in una plusvalenza, in un contesto di ristrutturazione finanziaria e bisogno di ottimizzare le risorse in vista della finestra di mercato invernale.

Anche Valentín "Taty" Castellanos può finire al centro delle dinamiche di mercato della Lazio. L'ipotesi, che fino a poche settimane fa sembrava remota, sta prendendo corpo con l'avvicinarsi della finestra invernale, complice la necessità del club di rimettere ordine nei conti e scongiurare nuovi blocchi operativi come quello vissuto in estate. L'argentino resta uno dei profili più importanti della rosa di Maurizio Sarri, ma davanti a un'offerta ritenuta congrua la società potrebbe aprire a scenari finora inattesi. L'obiettivo è chiaro: fare cassa senza indebolire la squadra, o almeno avendo la garanzia di un sostituto all'altezza.

Lazio, nodi Castellanos e Guendouzi: gennaio può cambiare tutto - La Lazio valuta le offerte per Castellanos e Guendouzi mentre prepara le mosse di mercato per gennaio tra sostituti e nuove opportunità. europacalcio.it

Noslin, il suo è un capolavoro di perseveranza: ora resta alla Lazio, superato Dia punta Castellanos per la titolarità! https://www.lazionews.eu/notizie/noslin-lazio-gerarchie-dia-castellanos/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Noslin #TijjaniNoslin #Par - facebook.com facebook

67' | Parma-Lazio 0-0 Sostituzione Lazio: Fuori: Castellanos, Cancellieri, Provstgaard Dentro: Nosiln, Dele-Bashiru, Patric #laziopress #parmalazio #seriea x.com

