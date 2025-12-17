Lavoro stabile futuro incerto | lo dice oltre il 50% degli under 35

Un nuovo panorama occupazionale emerge tra gli under 35, con oltre il 50% che segnala un lavoro stabile ma un futuro caratterizzato da incertezze. I primi dati dell’indagine “Cambiano i giovani, cambia il lavoro”, realizzata dall’Osservatorio sulla Crisi Demografica della Fondazione Magna Carta, offrono uno sguardo sulle sfide e le trasformazioni che interessano le giovani generazioni in un contesto di rapide evoluzioni sociali ed economiche.

© Ilgiornale.it - Lavoro stabile, futuro incerto: lo dice oltre il 50% degli under 35 L’Osservatorio sulla Crisi Demografica della Fondazione Magna Carta, realizzato in collaborazione con WellMakers by BNP Paribas e Marsh Jointly, in qualità di soci promotori, e Microsoft come partner tecnologico, presenta i primi dati dell’indagine Cambiano i giovani, cambia il lavoro. La ricerca nasce dall’esigenza di comprendere in profondità le ragioni per cui molti giovani rinunciano o rinviano la scelta di avere figli, collocando questo tema dentro un quadro più ampio di condizione giovanile che include retribuzioni, crescita professionale, percorsi di carriera, formazione, competenze, meritocrazia, mobilità, conciliazione famiglia-lavoro, visione del futuro e consapevolezza della crisi demografica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Il futuro e il lavoro oltre le sbarre. Corsi per barbieri dentro il carcere Leggi anche: Salute, psicologa Borghi: "Oltre la sclerosi multipla un percorso verso il futuro" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiat: Dal mondo auto alla politica. L’IA trasforma il lavoro impiegatizio: tagli e futuro incerto per i white-collar - Secondo il WSJ, decine di migliaia di ruoli impiegatizi stanno scomparendo in settori corporate e funzioni operative. it.blastingnews.com Lavoro stagionale e precariato: la condizione dei lavoratori irpini - di Stefano Carluccio In Irpinia, come in molte aree interne del Mezzogiorno, il lavoro resta una delle questioni più delicate e decisive per il futuro del territorio. corriereirpinia.it

Le storie degli operatori di call center tra cassa integrazione, part time non richiesto e futuro incerto. “Ci sentiamo sotto ricatto” - Quasi tutti hanno famiglia e figli, in alcuni casi sono plurilaureati e super qualificati ma di mestiere hanno scelto – o ci si sono ritrovati – di indossare cuffie e microfono per fare assistenza ... ilfattoquotidiano.it

I lavori che scompariranno nel futuro... lavoro buonipropositi mindset crescitapersonale

CG @CislLecce, @CastellucciAnto: qualità del #lavoro è questione da affrontare. @RegionePuglia sia regista dello sviluppo pugliese con #partecipazione e confronto con le #partisociali; investimenti legati a lavoro stabile, sicuro e di qualità. Dumping contratt x.com

"È urgente creare un Patto della Responsabilità tra istituzioni, parti sociali e imprese, per promuovere lavoro stabile, sicurezza, partecipazione e uno sviluppo sostenibile e condiviso". Il nostro Segretario Generale Francesco Marinelli a conclusione dei lavori d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.