Lavoro sicurezza nelle Pmi agricole | finanziamenti per rinnovare il parco mezzi

Un nuovo accordo triennale tra Masaf, Inail, Ismea e Crea mira a migliorare la sicurezza sul lavoro nelle PMI agricole, attraverso finanziamenti per il rinnovo del parco mezzi. Questo protocollo, sottoscritto nel dicembre 2024, promuove iniziative volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle aziende agricole italiane.

Siglato l’accordo di cooperazione triennale tra Masaf, Inail, Ismea e Crea, che dà attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto nel dicembre 2024 per promuovere iniziative volte all a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle aziende agricole. L’intesa prevede un investimento di 10 milioni di euro, trasferiti dal bilancio Inail 2025, per finanziare interventi di ammodernamento dei trattori agrico li e forestali più datati, cui si aggiungono 500mila euro messi a disposizione dal Masaf per attività di comunicazione, divulgazione e supporto tecnico-scientifico. Destinatarie dei fondi sono le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo e agromeccanico, che costituiscono la spina dorsale del settore ma incontrano maggiori difficoltà nell’affrontare i costi di adeguamento dei mezzi ai più recenti standard di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

