La recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge regionale pugliese sul salario minimo negli appalti pubblici rappresenta un importante riconoscimento della dignità dei lavoratori e del ruolo di risanamento sociale delle risorse pubbliche. La decisione rafforza il principio che il denaro pubblico deve essere utilizzato per garantire condizioni di lavoro eque e dignitose.

© Iltempo.it - Lavoro: Scuderi, 'con conferma salario minimo Puglia vince dignità'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Nella decisione con cui ha respinto il ricorso del governo contro la legge regionale pugliese sul salario minimo negli appalti pubblici, la Consulta ha lanciato un messaggio chiaro: il denaro pubblico non può mai essere utilizzato per alimentare il lavoro povero. I giudici hanno così riconosciuto che anche le Regioni possono e devono assicurare salari equi nei contratti pubblici, ed è una vittoria per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori”. Così l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, che siede nella Commissione Lavoro del Pe. “Stabilendo – prosegue Scuderi - che le imprese partecipanti a gare pubbliche regionali debbano garantire un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro l'ora, la legge pugliese non interferisce con la contrattazione salariale nazionale, ma introduce una clausola sociale legata all'uso delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

