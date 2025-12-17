Lavoro, restano i divari di genere

Nonostante i progressi, nel mercato del lavoro italiano persistono ancora significativi divari di genere. L’occupazione femminile sta infatti aumentando, offrendo nuove opportunità e speranze di progresso. Tuttavia, le disparità rimangono una sfida da affrontare per garantire un ambiente più equo e inclusivo per tutti.

Nel mercato del lavoro italiano i divari di genere restano ampi, ma non insormontabili. Cresce l’occupazione femminile, secondo l’ultimo report Inapp. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Lavoro, INAPP: "cresce occupazione femminile ma permangono gap strutturali" - Nel mercato del lavoro italiano i divari di genere restano ampi, ma non insormontabili: tra il 2021 e il 2024 l’occupazione femminile è cresciuta di oltre 600 mila unità, con un incremen ... finanza.repubblica.it