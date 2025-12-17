Lavori al Via del Mare Cgil | Mancano condizioni per l' ordine pubblico vietare trasferte agli ospiti
Lavori in corso al Via del Mare, con preoccupazioni sulla sicurezza e l'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive. La Cgil segnala la mancanza di condizioni adeguate per gestire eventuali incidenti e propone di vietare le trasferte agli ospiti per garantire maggiore sicurezza.
LECCE – Mancherebbero le condizioni per garantire l'ordine pubblico in caso di violenza e incidenti: vengano vietate le trasferte agli ospiti nello stadio di Lecce. L’appello arriva da Silp Cgil, la categoria dei lavoratori di polizia, in vista della ripresa del campionato di serie A. Lo stadio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
