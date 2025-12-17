L’Austria ordina a Leonardo 12 jet multiruolo M-346 I piloti di addestreranno in Sardegna

L'Austria ha ufficialmente ordinato 12 jet multiruolo Leonardo M-346, destinati all'addestramento dei propri piloti. L'acquisto si inserisce nel contesto di un rafforzamento delle capacità militari europee, con altri Paesi che investono in modernizzazione e potenziamento delle proprie forze aeree. I piloti austriaci si formeranno in Sardegna, come fanno altre nazioni europee.

© Quotidiano.net - L’Austria ordina a Leonardo 12 jet multiruolo M-346. I piloti di addestreranno in Sardegna Roma, 17 dicembre 2025 - Anche l'Austria, come Germania, Gb, Francia e altre nazioni europee, si sta armando. Il governo di Vienna ha firmato un contratto con Leonardo per la fornitura di 12 aerei multiruolo M-346 destinati alla Forza Aerea austriaca. La nota del fornitore italiano spiega che il contratto comprende la fornitura di velivoli in configurazione light fighter nel nuovo standard M-346 F Block 20 dotati di cockpit con Large Area Display, radar a scansione elettronica attiva, data-link Link 16, sistemi di difesa dotati di contromisure elettroniche e nuovi sistemi d'arma. La nota continua: la fornitura "comprende inoltre una suite completa di sistemi di simulazione, dotazioni iniziali di parti di ricambio e attrezzature di terra ed un supporto logisticomanutentivo per sei anni dalla consegna del primo velivolo prevista nel 2028". 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: I nuovi Top Gun si formano in Italia: la scuola internazionale per piloti di Aeronautica e Leonardo accoglie i primi allievi Usa Leggi anche: Difesa, svolta italiana: l’Austria sceglie i M346F di Leonardo per 1,5 miliardi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Da quasi venti anni mi occupo di studiare e di raccontare la figura storica dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, meglio nota tutti con il nome di "Sissi". Questa mia grande passione mi ha portato a scrivere cinque saggi storici dedicati a questa donna straordinari - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.