Laterina Pergine al via l’efficientamento di tutta la rete di illuminazione pubblica
Laterina Pergine avvia un progetto di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica. L’amministrazione comunale ha recentemente firmato un contratto strategico per sostituire i punti luce esistenti con tecnologia a LED di ultima generazione, migliorando l’efficienza e la sostenibilità dell’intera rete illuminativa. Un passo avanti verso un territorio più intelligente e rispettoso dell’ambiente.
L’amministrazione comunale di Laterina Pergine ha firmato nei giorni scorsi un importante contratto, che prevede l’efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione attraverso la sostituzione degli attuali punti luce con apparecchi a Led di ultima generazione, portando così l’intero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
