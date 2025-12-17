Laterina Pergine al via l’efficientamento di tutta la rete di illuminazione pubblica

Laterina Pergine avvia un progetto di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica. L’amministrazione comunale ha recentemente firmato un contratto strategico per sostituire i punti luce esistenti con tecnologia a LED di ultima generazione, migliorando l’efficienza e la sostenibilità dell’intera rete illuminativa. Un passo avanti verso un territorio più intelligente e rispettoso dell’ambiente.

