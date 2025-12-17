L' Ater di Latina punta sulla digitalizzazione dei servizi | ecco la nuova app per gli utenti

L'Ater di Latina rafforza il suo impegno verso la digitalizzazione con il lancio di Housing Plus, una nuova app progettata per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi. Questa innovazione mira a migliorare l’esperienza degli utenti, facilitando le interazioni e semplificando le pratiche quotidiane. Con Housing Plus, l’Ater di Latina conferma la sua attenzione alle esigenze dei cittadini e all’evoluzione digitale.

L'Ater Latina compie un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi con il lancio di Housing Plus, la nuova applicazione pensata per semplificare e migliorare il rapporto tra l’azienda e coloro che interagiscono con essa. L’app, accessibile a tutti gli assegnatari e agli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: La nuova regola del fuorigioco punta a rivoluzionare di nuovo il calcio: ecco la “legge Wenger”

Leggi anche: Una nuova funzione di Facebook preoccupa gli utenti: i gruppi privati potrebbero diventare pubblici, ecco cosa sta succedendo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Digitalizzazione e imprese, a Latina il meeting di Confesercenti all’Hotel Europa - Meeting Confesercenti a Latina il 17 dicembre su commercio e digitalizzazione, con istituzioni, esperti e Camera di Commercio ... latinaquotidiano.it

#Frosinone – Immobili di Mola Vecchia: tentativo di occupazione abusiva, nonostante l’alloggio fosse murato. Nota dell’Ater | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #occupazionealloggi #mo - facebook.com facebook