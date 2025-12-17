L' Ater di Latina punta sulla digitalizzazione dei servizi | ecco la nuova app per gli utenti
L'Ater di Latina rafforza il suo impegno verso la digitalizzazione con il lancio di Housing Plus, una nuova app progettata per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi. Questa innovazione mira a migliorare l’esperienza degli utenti, facilitando le interazioni e semplificando le pratiche quotidiane. Con Housing Plus, l’Ater di Latina conferma la sua attenzione alle esigenze dei cittadini e all’evoluzione digitale.
L'Ater Latina compie un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi con il lancio di Housing Plus, la nuova applicazione pensata per semplificare e migliorare il rapporto tra l’azienda e coloro che interagiscono con essa. L’app, accessibile a tutti gli assegnatari e agli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
