L’astrologa contro i consulti in nero | Basta con le truffe dei maghi

L'astrologa Terry Alaimo denuncia le truffe dei maghi e i consulti in nero, evidenziando il rischio di inganni e truffe nel settore. Con una carriera collaborativa con importanti media nazionali, Alaimo si impegna a promuovere un approccio serio e trasparente all'astrologia, contrastando pratiche non ufficiali che mettono in discussione la professione.

Roma, 17 dicembre 2024 – La biografia di Terry Alaimo su X recita: "Astrologa, collabora con noti settimanali, radio e tv nazionali. Nota al grande pubblico per aver dato vita alla ginnastica astrale". L'esperta delle stelle su Instagram aggiunge anche di essere una "specialista della lettura del capello". E in una delle sue altre biografie online rivendica: "Sono stata la prima in Italia a scoprire che una ciocca di capelli può raccontare storie più intriganti di un romanzo giallo". Terry Alaimo, lei fa l'astrologa. E legge anche il destino nei capelli. Ma si tira fuori dall'esercito di maghi e guaritori sempre più scatenati in rete, al telefono, in tv. La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Bologna - Cartomante e astrologa a pagamento, avrebbe fornito le sue "consulenze" a circa 3mila clienti mentre lei e la sua famiglia percepivano il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione. Questa l'accusa per cui una 56enne bolognese è stata denunc

