L’associazione musicale Chorus darà energia al Foro annonario

L’associazione musicale Chorus trasformerà il Foro annonario in un vivace centro di cultura e musica, contribuendo a rivitalizzare il territorio e offrendo uno spazio dedicato alla creatività giovanile. Questo intervento mira a creare un ambiente dinamico e coinvolgente, promuovendo eventi e iniziative che favoriscono l’aggregazione e lo scambio culturale.

Il Foro annonario si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per la creatività, la cultura e l' aggregazione giovanile. L'associazione musicale Chorus è stata individuata, tramite bando pubblico, dal Comune di Cesena come soggetto gestore delle attività di animazione e degli eventi nell'ambito del progetto ' Forurban Hub – L'energia nella città, il futuro ai giovani'. Il progetto nasce con l'obiettivo di rigenerare e valorizzare spazi pubblici inutilizzati o sottoutilizzati, affidandoli a realtà con una forte componente giovanile, capaci di attivare processi di innovazione sociale, culturale ed economica.

