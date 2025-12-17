Lascio che mio figlio veda i regali prima di Natale | l'idea della madre è un vero esempio di inclusività

Un'idea di inclusività: una madre decide di far vedere i regali di Natale al figlio autistico prima della festa, per aiutarlo a gestire l’ansia e familiarizzare con i doni. Questa scelta nasce dalla diagnosi di autismo e mira a creare un ambiente più comprensivo e prevedibile per il bambino, favorendo il suo benessere emotivo.

L’idea della madre è maturata dopo la diagnosi di autismo del figlio. Per rispondere al suo bisogno di prevedibilità, ha scelto di far comparire i regali sotto l’albero ben prima del 25 dicembre, permettendogli così di familiarizzare con i nuovi doni ed esprimere gradualmente le proprie preferenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

