Lascio che mio figlio veda i regali prima di Natale | l'idea della madre è un vero esempio di inclusività

Un'idea di inclusività: una madre decide di far vedere i regali di Natale al figlio autistico prima della festa, per aiutarlo a gestire l’ansia e familiarizzare con i doni. Questa scelta nasce dalla diagnosi di autismo e mira a creare un ambiente più comprensivo e prevedibile per il bambino, favorendo il suo benessere emotivo.

