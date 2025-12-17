L' artista Nimrod Weis spiega l' installazione ' Ivagumi-Dismisura'

L'artista australiano Nimrod Weis svela i segreti dietro la sua installazione 'Ivagumi-Dismisura' in piazza Maggiore a Bologna. Attraverso grandi sculture gonfiabili, Weis invita lo spettatore a riflettere sulle percezioni e sulle dimensioni, creando un dialogo tra arte e spazio urbano. Un’interpretazione visiva che unisce creatività e concettualità, trasformando l’ambiente pubblico in un’esperienza immersiva e stimolante.

