L' artista Nimrod Weis spiega l' installazione ' Ivagumi-Dismisura'

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artista australiano Nimrod Weis svela i segreti dietro la sua installazione 'Ivagumi-Dismisura' in piazza Maggiore a Bologna. Attraverso grandi sculture gonfiabili, Weis invita lo spettatore a riflettere sulle percezioni e sulle dimensioni, creando un dialogo tra arte e spazio urbano. Un’interpretazione visiva che unisce creatività e concettualità, trasformando l’ambiente pubblico in un’esperienza immersiva e stimolante.

Il creativo australiano illustra i concetti dietro le grandi sculture gonfiabili in piazza Maggiore a Bologna.

