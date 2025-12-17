L' artista Nimrod Weis spiega l' installazione ' Ivagumi-Dismisura'
L'artista australiano Nimrod Weis svela i segreti dietro la sua installazione 'Ivagumi-Dismisura' in piazza Maggiore a Bologna. Attraverso grandi sculture gonfiabili, Weis invita lo spettatore a riflettere sulle percezioni e sulle dimensioni, creando un dialogo tra arte e spazio urbano. Un’interpretazione visiva che unisce creatività e concettualità, trasformando l’ambiente pubblico in un’esperienza immersiva e stimolante.
Il creativo australiano illustra i concetti dietro le grandi sculture gonfiabili in piazza Maggiore a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Nimrod Weis presenta Iwagumi-Dismisura, l'installazione creativa che dal 21 al 26 dicembre 'illuminerà' piazza Maggiore
Leggi anche: Luci d'Artista 2025/2026: al via l'installazione nella zona orientale
Cosa sono quelle cose in piazza Maggiore | VIDEO; Natale a Bologna: megaliti di 14 metri trasformano Piazza Maggiore.
Sono atterrate in Piazza Maggiore le enormi sculture che raffigurano alcune rocce di granito dell’artista australiano Nimrod Weis. L'opera si chiama "IWAGUMI – Dismisura" e si illuminerà al calare del sole dal 21 al 26 dicembre. Il progetto, promosso da Bolog - facebook.com facebook
È un’installazione ‘Iwagumi-Dismisura’ sassi in tessuto gonfiabile dello studio australiano Eness dell’artista Nimrod Weis, saranno illuminati come le Dolomiti e inondati di luci ,colori e suoni della natura ,tutto questo dal 21 al 26 Dicembre. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.