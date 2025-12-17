L’Arengario di Monza verso la piena accessibilità | ecco i due progetti dello Studio Boeri

L’Arengario di Monza si appresta a tornare al centro della vita cittadina, grazie a due innovativi progetti dello Studio Boeri. Questo storico monumento del Duecento si avvia verso una rinnovata apertura, puntando a una piena accessibilità e valorizzazione, per offrire a tutti un patrimonio culturale più inclusivo e vivace. Un passo importante per preservare e rivitalizzare il cuore storico della città.

© Ilgiorno.it - L’Arengario di Monza verso la piena accessibilità: ecco i due progetti dello Studio Boeri Monza, 17 dicembre 2025 – L'Arengario di Monza, monumento simbolo del Duecento, si prepara a riaprire le porte alla cittadinanza. Chiuso da anni per la presenza di barriere architettoniche, ritroverà la piena accessibilità grazie a un piano di recupero. Ne ha dato notizia il sindaco di Monza Paolo Pilotto, durante un'assemblea pubblica nei Musei Civici questa mattina, dove lo studio Stefano Boeri Architetti ha illustrato due progetti per la messa a norma del piano nobile. “Siamo felici di aver avuto l’occasione di un dialogo attivo con la cittadinanza, utile ad allargare la riflessione su un luogo radicato nella memoria di tutti i monzesi”, hanno detto i progettisti dello studio Stefano Boeri Architetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Ecco Riki, Ciccio e gli altri peluche: i Cucciolini vi aspettano a Monza. Ecco come e quando ritirarli Leggi anche: L’omaggio di Monza al cinema. Una festa lunga tre giorni con i divi di ieri e domani: ecco il programma Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’Arengario di Monza verso la piena accessibilità: ecco i due progetti dello Studio Boeri - Entrambe le ipotesi prevedono la demolizione dell’attuale scala esterna, cercando un equilibrio tra la conservazione storica e le moderne esigenze di utilizzo ... ilgiorno.it

La Provincia Unica TV. . Presentate le due proposte progettuali per il nuovo ascensore (ma non solo) dell'Arengario di Monza: obiettivo, riaprire al pubblico l'edificio storico permettendo il necessario accesso anche a persone con fragilità. Martedì sera il primo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.