L' area ex Gondrand a Torino Barriera di Milano | dal 2027 maxi-insediamento commerciale con negozi uffici palestra e ristoranti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'area ex Gondrand a Torino Barriera di Milano si trasformerà a partire dal 2027 in un grande insediamento commerciale e multifunzionale. Il progetto prevede nuovi edifici con negozi, uffici, supermercato, palestra, attività ricettive e di ristorazione, contribuendo allo sviluppo urbano e alla vivacità del quartiere.

l area ex gondrand a torino barriera di milano dal 2027 maxi insediamento commerciale con negozi uffici palestra e ristoranti

© Torinotoday.it - L'area ex Gondrand a Torino Barriera di Milano: dal 2027 maxi-insediamento commerciale con negozi, uffici, palestra e ristoranti

Nuovi edifici con all’interno negozi, supermercato, attività ricettive e di ristorazione, uffici e locali multifunzionali. E ancora un parcheggio pubblico, una palestra e impianti sportivi. Tutto questo verrà costruito a partire dal 2027 sull'area della ex Gondrand, tra via Cigna, via Lauro Rossi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Sgomberata l'area cani occupata abusivamente dai disperati a Torino Barriera di Milano, chiusi i buchi nelle reti e demolite le baracche

Leggi anche: Sgomberata l'area ricettacolo di disperati a Torino Barriera di Milano, portate via tende e masserizie

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Demolizione ex Gondrand, quale futuro per l'ex fabbrica

Video Demolizione ex Gondrand, quale futuro per l'ex fabbrica

area ex gondrand torinoApprovato il permesso per costruire, accelera la rinascita dell'ex Gondrand - L'area abbandonata era diventata rifugio di senzatetto e microdelinquenza: la riqualificazione prevede la costruzione di un polo commerciale e sportivo ... rainews.it

area ex gondrand torinoEx Gondrand, quattro anni persi e un progetto al ribasso - Oggi meno opere pubbliche, meno garanzie e nessun vero ritorno per Barriera di Milano” ... giornalelavoce.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.