L' area ex Gondrand a Torino Barriera di Milano | dal 2027 maxi-insediamento commerciale con negozi uffici palestra e ristoranti

L'area ex Gondrand a Torino Barriera di Milano si trasformerà a partire dal 2027 in un grande insediamento commerciale e multifunzionale. Il progetto prevede nuovi edifici con negozi, uffici, supermercato, palestra, attività ricettive e di ristorazione, contribuendo allo sviluppo urbano e alla vivacità del quartiere.

Nuovi edifici con all’interno negozi, supermercato, attività ricettive e di ristorazione, uffici e locali multifunzionali. E ancora un parcheggio pubblico, una palestra e impianti sportivi. Tutto questo verrà costruito a partire dal 2027 sull'area della ex Gondrand, tra via Cigna, via Lauro Rossi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

