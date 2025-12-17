L’Arabia Saudita non è solo sportswashing È davvero in corso una trasformazione profonda per essere uno stato islamico

L’Arabia Saudita sta attraversando una trasformazione profonda, puntando a consolidare il proprio ruolo di potenza nel mondo arabo e globale. Guido Steinberg, esperto di terrorismo internazionale, evidenzia come il paese stia ampliando la propria influenza politica, economica e sociale, utilizzando anche lo sport come leva strategica. Un percorso che va oltre il semplice sportswashing, segnando una nuova fase di crescita e affermazione a livello internazionale.

Arabia Saudita al centro di un nuovo studio di Guido Steinberg, consulente per il terrorismo internazionale, che la descrive come la principale potenza del mondo arabo, impegnata ad ampliare la propria influenza politica, economica e sociale anche attraverso lo sport, dal tennis alla Formula 1 fino ai Mondiali Fifa 2034. Arabia Saudita, il nuovo centro del mondo. Di seguito alcune delle domande rivolte da Sueddeutsche Zeitung allo studioso. Per mettere le cose in prospettiva, ecco una domanda sul Paese: quali sono gli sport tradizionali dell'Arabia Saudita? "Il Paese ha una tradizione calcistica molto più lunga di molti dei suoi vicini.

