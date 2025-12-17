L’Antidote storie e emozioni jazz

L’Antidote, storie e emozioni jazz, è un viaggio tra suoni e narrazioni che vanno oltre le parole. In un mondo spesso senza fiato, questa musica ha il potere di unire, consolare e risvegliare sentimenti profondi. Anche nel 2025, il jazz si conferma come un’ancora capace di ricucire le distanze, donando nuove prospettive e speranza.

