L’Antidote storie e emozioni jazz
L’Antidote, storie e emozioni jazz, è un viaggio tra suoni e narrazioni che vanno oltre le parole. In un mondo spesso senza fiato, questa musica ha il potere di unire, consolare e risvegliare sentimenti profondi. Anche nel 2025, il jazz si conferma come un’ancora capace di ricucire le distanze, donando nuove prospettive e speranza.
La musica arriva dove le parole ogni tanto si fermano e anche in questo assurdo 2025 ha ancora il potere di ricucire. Attraversa confini, distanze e lascia alle note il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Come ogni settimana, Riccardo ci accompagna tra pagine che sanno scaldare anche le giornate più fredde. Questa volta ci porta dentro tre storie potenti: il crimine teso e avvolgente di Devil’s Kitchen, la magia imprevedibile e suggestiva de L’antidoto e il lung - facebook.com facebook
