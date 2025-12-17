L’Antica Pizzeria Da Michele arriva il panettone firmato dal Panificio Rescigno

Due eccellenze campane, l’Antica Pizzeria Da Michele e il Panificio Rescigno, si uniscono per creare un panettone speciale. Questa collaborazione celebra il Natale con un prodotto che unisce tradizione e passione, offrendo un dolce autentico e ricco di sapore, simbolo di convivialità e calore festivo.

Due storiche eccellenze campane uniscono le forze per celebrare il Natale nel segno della tradizione e, soprattutto, del cuore. Il Panificio Rescigno e L'Antica Pizzeria Da Michele in The World continuano la loro collaborazione con il Panettone Artigianale limited edition, un prodotto che sancisce lo storico "matrimonio dell'arte bianca": l'incontro tra la maestria nella panificazione e l'arte della pizza, storicamente avvenuto quando la figlia di Francesco Rescigno, Eufemia, sposò Salvatore Condurro, figlio di Michele Condurro. Da una parte la tradizione secolare della pizza napoletana, dall'altra l'arte della pasticceria da forno di Rescigno.

