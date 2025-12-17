L’Angelini cade contro Montesport

Nel campionato di volley di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini incappa in una sconfitta contro Montesport Cesena, dopo una lunga maratona che ha visto i padroni di casa dominare i primi set, subire la rimonta e poi cedere nel tiebreak finale. La partita ha evidenziato le difficoltà e le sfide affrontate dalla squadra nel corso dell’incontro.

Nel campionato di volley di serie B1 femminile, l’ Elettromeccanica Angelini gioca una maratona, mostra situazioni già viste e ancora una volta il finale è amaro: contro Montesport, Cesena si porta avanti 2-0, addomesticando anche diversi momenti critici, poi subisce la rimonta e alla resa dei conti del tiebreak, non trova il guizzo decisivo. Finisce così 2-3 (25-21, 25-23, 14-25, 15-25, 13-15). Nel primo set le bianconere, trainate da Lupoli al servizio, piazzano un break pesante (dal 6-9 al 13-9), Montesport rientra (14-14) ma commette qualche sbavatura e Cesena ne approfitta: chiude Benazzi 25-21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

