L’Angelini cade contro Montesport

Nel campionato di volley di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini incappa in una sconfitta contro Montesport Cesena, dopo una lunga maratona che ha visto i padroni di casa dominare i primi set, subire la rimonta e poi cedere nel tiebreak finale. La partita ha evidenziato le difficoltà e le sfide affrontate dalla squadra nel corso dell’incontro.

© Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini cade contro Montesport Nel campionato di volley di serie B1 femminile, l’ Elettromeccanica Angelini gioca una maratona, mostra situazioni già viste e ancora una volta il finale è amaro: contro Montesport, Cesena si porta avanti 2-0, addomesticando anche diversi momenti critici, poi subisce la rimonta e alla resa dei conti del tiebreak, non trova il guizzo decisivo. Finisce così 2-3 (25-21, 25-23, 14-25, 15-25, 13-15). Nel primo set le bianconere, trainate da Lupoli al servizio, piazzano un break pesante (dal 6-9 al 13-9), Montesport rientra (14-14) ma commette qualche sbavatura e Cesena ne approfitta: chiude Benazzi 25-21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: L’Atalanta U23 rifila sei gol al Picerno. L’AlbinoLeffe cade contro l’Union Brescia Leggi anche: Premier League: il Liverpool cade contro il Crystal Palace, Arsenal torna in scia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’Angelini cade contro Montesport - Nel campionato di volley di serie B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini gioca una maratona, mostra situazioni già viste e ancora ... ilrestodelcarlino.it

Vomero: cade un altro albero, questa volta in via Tito Angelini Capodanno: "Episodi che si stanno ripetendo con eccessiva frequenza". “Al Vomero si registra la caduta di un altro albero, questa volta in via Tito Angelini, nei pressi del delle scale della Pedament - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.