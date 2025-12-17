L’amore è cieco Italia | no inattesi duri colpi da incassare e favole senza fine Cosa è successo ai matrimoni

L’amore può sorprendere e deludere, tra colpi di scena e storie senza fine. Milano si inserisce in questa narrazione, mentre il celebre dating show “Love is Blind” continua a catturare l’interesse di un pubblico globale, con numerose versioni in tutto il mondo, tra cui quella italiana.

Milano – Per chi bazzica da tempo su Netflix, “Love is blind” è una vecchia conoscenza. Il dating show è uno dei contenuti “cult” della piattaforma e vanta numerose edizioni (da quella più longeva made in Usa alla versione giapponese, passando per quella brasiliana, Uk, svedese e molte altre ancora). Quest’anno – con somma gioia degli appassionati del genere – è arrivata anche l’edizione italiana, “ L’amore è cieco ”. A fare gli onori di casa Benedetta Parodi e Fabio Caressa, sposati da oltre 25 anni. Sono stati loro ad accogliere uomini e donne che hanno scelto di prendere parte a questo esperimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

