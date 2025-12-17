L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore Il 18 dicembre l’iniziativa coinvolgerà 57 istituti penitenziari italiani A Poggioreale il concerto di Anna Calemme e Alessandro Incerto
Il 18 dicembre 2025, in tutta Italia, 57 istituti penitenziari ospiteranno l’evento “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore”. Una iniziativa che unisce musica, cultura e solidarietà, coinvolgendo istituzioni, artisti e comunità per promuovere inclusione e speranza. La presentazione ufficiale si è tenuta al Senato, segnando l’importanza di un progetto capace di unire cuore e società in un gesto di grande valore umano.
Si è svolta presso il Senato della Repubblica, a Roma, la presentazione ufficiale della manifestazione nazionale “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore”, un progetto di alto valore sociale e culturale che il 18 dicembre 2025 interesserà 57 penitenziari distribuiti su tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Da 13 anni, Prison Fellowship Italia organizza “L’ALTrA cucina…per un pranzo d’amore” in contemporanea in diverse carceri. Quest’anno il pranzo si terrà domani, 18 dicembre, in 56 istituti. L’intervista alla Presidente Marcella Reni - facebook.com facebook
