L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore Il 18 dicembre l’iniziativa coinvolgerà 57 istituti penitenziari italiani A Poggioreale il concerto di Anna Calemme e Alessandro Incerto

Il 18 dicembre 2025, in tutta Italia, 57 istituti penitenziari ospiteranno l’evento “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore”. Una iniziativa che unisce musica, cultura e solidarietà, coinvolgendo istituzioni, artisti e comunità per promuovere inclusione e speranza. La presentazione ufficiale si è tenuta al Senato, segnando l’importanza di un progetto capace di unire cuore e società in un gesto di grande valore umano.

Si è svolta presso il Senato della Repubblica, a Roma, la presentazione ufficiale della manifestazione nazionale “L’Altra Cucina – Per un pranzo d’amore”, un progetto di alto valore sociale e culturale che il 18 dicembre 2025 interesserà 57 penitenziari distribuiti su tutto il territorio italiano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

