L’allarme di Sea Watch | c’è una nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordo 

Sea Watch lancia l’allarme: una nave di migranti in difficoltà, con tre neonati a bordo, si trova nel Mediterraneo centrale tra Tunisia e Lampedusa. La ong ha richiesto un intervento immediato, dopo aver ricevuto la segnalazione da Alarm Phone. La situazione è critica e richiede risposte tempestive per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

La ong Sea Watch ha chiesto immediato soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, segnalata da alarmphone nel Mediterraneo centrale, tra la Tunisia e Lampedusa. «Il nostro equipaggio del Seabird ha appena individuato un’imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarmphone con circa 50 persone e 3 neonati – riporta su X l’ong -. Onde alte fino a 2 metri stanno per colpirla. L’imbarcazione potrebbe naufragare da un momento all’altro. La nave mercantile Estrella è nelle vicinanze e deve reagire, altrimenti le persone rischiano di morire». Il nostro aereo #Seabird ha appena individuato un gommone in pericolo segnalato da @alarmphone. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Migranti, nave Sea Watch a Napoli: 124 a bordo

Leggi anche: Migranti, nave Sea Watch verso La Spezia: 79 a bordo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sea Watch, cos'è e chi la finanzia - Fondazione, finanziamenti ed obiettivi della Sea Watch, l'Ong tedesca che da diversi mesi è al centro di un vero e proprio braccio di ferro con il governo italiano Sea Watch è un'organizzazione non ... ilgiornale.it

Articolo e video - Dall’allarme dato dalla figlia al salvataggio, ecco tutte le fasi di un intervento in cui la sensibilità, la capacità d’ascolto e la prontezza d’intervento da parte degli agenti sono stati determinanti, come sottolinea la Questura - facebook.com facebook

#Allarme ghiacciai in #Italia: il #Trentino mostra un ritiro senza precedenti (Video) x.com