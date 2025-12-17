L’agricoltura non vuole fare la fine dell’automotive Parla Giansanti

Giansanti sottolinea l'importanza di salvaguardare il settore agricolo europeo, temendo che possa seguire le orme dell'automotive in termini di crisi e rinnovamento. Domani, gli agricoltori marceranno a Bruxelles in vista del Consiglio europeo, un momento cruciale per discutere le sfide e le prospettive future dell’agricoltura nel continente.

Domani gli agricoltori europei marceranno a Bruxelles, in occasione dell’arrivo dei capi di stato e di governo per il Consiglio europeo, l’ultimo del 2025. È preannunciata come la più grande protes. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

