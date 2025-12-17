Ladri raggiungono il lido sull' Adriatico prima dell’alba | via con una motopala

Nella prima mattinata, nel territorio di Casalabate, Trepuzzi, si è verificato un furto ai danni di un lido sul litorale adriatico. Ignoti malviventi hanno portato via una motopala prima dell’alba, evidenziando ancora una volta le criticità di sicurezza nella zona.

CASALABATE (Trepuzzi) – Ancora un furto nel Salento. Poco prima dell’alba, ignoti asportano una motopala da un lido del litorale adriatico. È accaduto intorno alle 4 e mezzo a Casalabate, la frazione marina di Trepuzzi e Squinzano, dove i ladri hanno raggiunto lo stabilimento balneare “Sun beach”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: La prima alba dell’autunno vista da Santa Cesarea Terme

Leggi anche: Rissa tra una decina di persone poco prima dell'alba a Carpi, residenti esasperati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scena ripresa in diretta dalle telecamere di sorveglianzarapina ladri videosorveglianza omast

Derubato sotto l'ombrellone, la vittima: «Quei ladri hanno usato la mia carta per pagarsi il pranzo e le sigarette. Il video degli acquisti sui social» - Le telecamere a circuito chiuso della tabaccheria in via Lepanto al Lido hanno ripreso il borseggiatore in azione mentre faceva acquisti con il bancomat appena rubato al Blue Moon. ilgazzettino.it

«Derubato sotto l'ombrellone: i ladri hanno usato la mia carta per pranzare e comprare le sigarette» - Le telecamere a circuito chiuso della tabaccheria in via Lepanto al Lido di Venezia hanno ripreso il borseggiatore in azione mentre faceva acquisti con il bancomat appena rubato al Blue Moon. ilmattino.it

Ladri acrobati in azione a Corridonia in due appartamenti, una cassaforte tagliata con il frullino - facebook.com facebook