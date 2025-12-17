L'ADHD non è solo una sfida può avere dei punti di forza | i risultati di uno studio sulla neurodiversità
L'ADHD viene spesso visto come una sfida, ma può anche rappresentare punti di forza. Uno studio sulla neurodiversità evidenzia come questa condizione, inserita nel quadro della variabilità umana, possa offrire risorse e competenze uniche, contribuendo a una percezione più ampia e inclusiva delle diverse modalità di funzionamento cerebrale.
Secondo il paradigma della neurodiversità l'ADHD è una delle possibili espressioni della variabilità umana. Questo è il primo studio sui "punti di forza" psicologici a essa associati negli adulti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Riconoscere l’ADHD: trasformare una sfida in opportunità - «Con i lavori di questa giornata, vogliamo mostrare cosa trasforma una sfida in opportunità, in tema di ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività)»: a dirlo è Patrizia Stacconi, ... superando.it
Rispondiamo alle vostre domande: un bambino con ADHD può imparare a gestire meglio le emozioni La gestione emotiva può essere una sfida per i bambini con ADHD, ma con il giusto supporto è possibile imparare a riconoscere e gestire le proprie emo - facebook.com facebook
