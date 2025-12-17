L’abilità scandalosa di Mbappe nel contribuire a raddoppiare il vantaggio del Real Madrid

L’abilità sorprendente di Mbappe si è nuovamente messa in mostra, questa volta nel contesto della Copa del Rey, dove ha contribuito in modo decisivo al raddoppio del vantaggio del Real Madrid. La sua presenza in campo ha acceso la partita e dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei talenti più straordinari del calcio mondiale. Un gesto che ha lasciato tutti senza fiato e sottolineato il suo ruolo chiave nel team.

2025-12-17 23:06:00 Giorni caldissimi in redazione! Kylian Mbappe è stato al centro dell'attacco del Real Madrid mentre guidava il Talavera, squadra di terza divisione, nella Copa del Rey. Il francese è stato al centro della gara d'apertura dei Los Blancos, trasformandosi dal dischetto per alleviare i nervi che lentamente crescevano all'interno del campo ospite. Talavera aveva dato buona prova di sé e aveva anche minacciato di passare in vantaggio un paio di volte, prima del gol di Mbappe. Poi è stato di nuovo all'opera per un altro gol poco prima dell'intervallo. Da una rimessa in gioco, l'ex stella del Paris Saint-Germain ha abbassato la spalla e ha lasciato che la palla lo oltrepassasse, mandando un difensore dalla parte sbagliata.

