La zona della stazione è in balìa dei vandali

La zona della stazione di Crema è teatro di frequenti atti vandalici che causano danni alla comunità. Questi episodi, spesso perpetrati da individui stanziali o abituali frequentatori, rendono difficile la convivenza e aumentano i costi di riparazione, creando un clima di insicurezza e degrado nel quartiere.

© Ilgiorno.it - La zona della stazione è in balìa dei vandali Vandali. Rompono e provocano danni alla comunità, che, alla fine, si ritrova a pagare. Sono stanziali o quasi quelli che colpiscono nella zona della stazione ferroviaria di Crema, posto di ritrovo per le loro bravate. Hanno spaccato i bagni, vecchi, nuovi, appena rifatti, appena inaugurati, costringendo le Ferrovie a chiuderli a chiave, anche se a volte questo non basta. Hanno poi provocato risse, salendo sui treni senza biglietto e poi scappando, spruzzando spray al peperoncino, dopo aver insolentito la capo treno come avvenuto sabato sera sulla linea Crema-Treviglio. Ultima bravata conosciuta la messa fuori uso di uno dei due ascensori che serve a oltrepassare i binari, quello dalla parte della stazione, tra domenica e lunedì scorso. Ilgiorno.it Leggi anche: Foto - trappole in zona stazione contro il degrado: “Così puntiamo alla rigenerazione” Leggi anche: Vandali alla stazione di Montecatini, spaccati gli schermi delle biglietterie Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Zona stazione. Prorogata l’ordinanza antidegrado - Il sindaco Lorenzo Radice (nella foto) ha infatti annunciato la proroga fino al 31 dicembre 2025 ... ilgiorno.it Zona stazione, la rabbia dei residenti: «Basta tavoli di confronto. Vogliamo azioni reali e visibili, siamo esasperati» - Reggio Emilia «Per il quartiere della stazione serve ascolto vero, non soltanto tavoli di confronto da cui rimangono soltanto parole». msn.com Da settembre la zona rossa è in vigore nell’area della stazione ferroviaria: giovedì 18 dicembre scade il provvedimento firmato dal prefetto Forlenza, la parola al Cosp. Tra le ipotesi anche il ritorno all’Arcella o lo stop ai controlli ad alto impatto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.